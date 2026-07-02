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Gremio rechaza comisión de Atención a Periodistas

El nuevo órgano está integrado por diputados que los confrontan

Por Redacción

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Gremio rechaza comisión de Atención a Periodistas
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      La creación de una Comisión Especial de Atención a Periodistas en el Congreso del Estado generó rechazo y desconfianza entre integrantes del gremio, debido a que el nuevo órgano legislativo quedó integrado por diputados que han mantenido confrontaciones públicas, señalamientos y hasta denuncias contra comunicadores.

      Comisión especial aprobada con polémica

      La nueva comisión legislativa fue aprobada en sesión extraordinaria, luego de que el tema fue incorporado de último momento al orden del día y a partir de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

      Aunque el nuevo órgano fue presentado como un espacio de atención para periodistas, su integración provocó cuestionamientos por la presencia de perfiles señalados por su relación conflictiva con el gremio. Será presidida por Dolores Robles del PVEM, e integrada también por Sara Rocha Medina, del PRI; Héctor Serrano Cortés, del PVEM, y Marco Antonio Gama Basarte, de partido Movimiento Ciudadano.

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      Antecedentes conflictivos de integrantes

      Uno de los principales señalamientos surgió por la inclusión de Sara Rocha, quien denunció al periodista y columnista Juan José Rodríguez por violencia política en razón de género. Ese caso fue desechado por la autoridad electoral, al considerar que debía prevalecer la libertad de expresión y que quienes ocupan cargos públicos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio.

      También generó inconformidad la participación de Héctor Serrano Cortés, diputado que impulsó la llamada "Ley Serrano", reforma penal cuestionada por organizaciones internacionales y periodistas al advertir riesgos para la libertad de expresión.

      Además, el legislador del Verde ha reconocido públicamente haber promovido denuncias contra comunicadores y ha descalificado a integrantes del gremio al llamarlos "activistas".

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      Ante ello, periodistas y voces críticas consideraron contradictorio que una comisión creada para atender al gremio sea integrada por legisladores que han tenido antecedentes de confrontación con comunicadores.

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