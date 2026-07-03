Congreso vuelve a reprobar; Serrano, Zavala y Rocha, los peor evaluados

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El Congreso del Estado volvió a reprobar en la séptima evaluación trimestral de Congreso Calificado, ejercicio en el que la organización colocó a la LXIV Legislatura en uno de sus peores momentos por rezago legislativo, ausentismo, iniciativas caducadas y falta de canales de comunicación con la ciudadanía.

De acuerdo con el reporte, por primera vez la evaluación se realizó sobre 26 legisladores y no 27, luego de que Armando Navarro Tapia, suplente de Carlos Arreola Mallol, rechazó ocupar la curul. Para la organización, este hecho refleja el desdén hacia responsabilidades públicas previamente adquiridas frente a prioridades político-electorales.

El informe también señala que, de 749 iniciativas presentadas, el 44 por ciento permanece pendiente de dictamen, mientras que la mayoría de las y los diputados carece de redes sociales actualizadas o página web, lo que limita el vínculo con sus representados.

Uno de los puntos más críticos del reporte es el trato a las iniciativas ciudadanas. Según Congreso Calificado, de 89 propuestas ciudadanas, casi el 90 por ciento han sido rechazadas, siguen pendientes o se dejaron caducar. Además, 25 de 27 comisiones dictaminadoras tienen al menos una iniciativa ciudadana sin resolver.

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La organización también advirtió que la negligencia legislativa provocó que 13 diputados tengan propuestas viciadas de caducidad, mientras que 11 legisladores presentaron iniciativas sin apartado de impacto presupuestario, pese a que debían incluirlo.

El trimestre también destacó por el ausentismo: 20 legisladores faltaron al menos a una sesión de Pleno, el número más alto registrado en esta evaluación. Congreso Calificado planteó como hipótesis que el adelanto de los tiempos electorales podría explicar esta "democratización" de las inasistencias.

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En el desempeño individual, los mejores resultados fueron para María Dolores Robles Chairez, del PVEM, con 4.39 puntos; Rubén Guajardo Barrera, del PAN, con 4.20 puntos, y María Leticia Vázquez Hernández, del PT, con 3.61 puntos.

En contraste, los peores lugares fueron para Héctor Serrano Cortés, del PVEM, con -3.04 puntos; Tomás Zavala González, del PT, con -3.53 puntos, y Ma. Sara Rocha Medina, del PRI, con -6.56 puntos.

Congreso Calificado aplicó además, por primera vez en un mismo periodo, la sanción de conducta notoriamente perniciosa a dos legisladores: Tomás Zavala González, tras ser exhibido por el uso de relojes con valor de cientos de miles de pesos, y Héctor Serrano Cortés, señalado como autor intelectual y promotor de la llamada Ley Serrano, cuestionada por sus posibles riesgos a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico.

El reporte también indica que Ma. Sara Rocha Medina es la diputada con más iniciativas presentadas, con 63, y también la legisladora con más puntos de acuerdo, con 24. En tanto, Roxana Hernández Ramírez, del PVEM, fue quien logró más iniciativas aprobadas, con 19.

El único diputado que obtuvo puntaje por el indicador de Acción Legislativa de Alto Impacto fue Rubén Guajardo Barrera, del PAN, por la aprobación de la Ley de Justicia Cívica, la única nueva ley registrada durante el trimestre evaluado.

En materia de comunicación pública, Congreso Calificado señaló que solo Marco Antonio Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, y Rubén Guajardo Barrera, del PAN, mantienen página web y redes sociales debidamente actualizadas.

Finalmente, los diputados con más inasistencias en el periodo fueron Mireya Vancini Villanueva, del PAN; Ma. Sara Rocha Medina, del PRI; Jessica Gabriela López Torres, de Morena; Tomás Zavala González, del PT, y Dulcelina Sánchez de Lira, del PVEM, todos con tres faltas.