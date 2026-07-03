Cuestionan muerte de tigre de bengala "Kenzo"

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La muerte del tigre de bengala "Kenzo", uno de los ejemplares que era buscado por cuerpos de rescate tras escapar, provocó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el operativo implementado por las autoridades y el manejo del felino durante su captura.

Este jueves, la Profepa informó que el tigre de bengala murió tras el uso de armas de fuego luego atacar a uno de los elementos de equipo de rescate tras su captura.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), explicó que los centros que albergan fauna silvestre deben contar con protocolos de contingencia específicos para atender la fuga de animales, así como personal capacitado y equipo especializado para su captura.

"Por lo regular todas las instituciones registradas con planes de manejo tienen sus protocolos de contingencia para escape. Nosotros contamos con gente capacitada, rifles de dardos, diferentes técnicas y capacitación para realizar una captura en caso de una fuga", explicó.

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Respecto al uso de armas de fuego, Zazueta señaló que los protocolos contemplan esta medida únicamente como un último recurso cuando la vida de una persona está en riesgo, aunque desde su perspectiva, aseguró que el hecho pudo evitarse con un buen protocolo de contingencia de escape.

"Las autoridades correspondientes siempre piden tener un fusil que pueda detener a un animal en caso de un ataque a una persona. Pero yo creo que todo eso se puede evitar con gente que realmente sepa hacer las cosas. Si sabes mover animales, sabes manejarlos y todo eso, es mucho menos riesgoso hacerlo", afirmó.

Igualmente, consideró que la experiencia del personal es determinante para evitar desenlaces fatales, pues advirtió que policías o incluso veterinarios que no están especializados en el manejo de grandes felinos pueden enfrentar mayores dificultades durante un operativo de este tipo.

Lucía Hernández, divulgadora científica, también comentó a EL UNIVERSAL que el operativo pudo haberse realizado de otra manera y cuestionó el despliegue implementado para capturar al felino, al considerar que el estrés al que fue sometido habría sido determinante de la muerte del animal.

Señaló que "Kenzo" era un ejemplar acostumbrado a la presencia humana, ya que, según dijo, había permanecido en contacto con personas desde que era cachorro, por lo que cuestionó las circunstancias en las que presuntamente reaccionó de forma agresiva.

"Era un animal que ya estaba acostumbrado a la presencia humana. Si vemos los registros del lugar, lo tenían desde cachorro y convivía con personas. Entonces, ¿cómo lo estresaron tanto para que tuviera una reacción defensiva? Le echaron a los perros, lo acorralaron y eso es algo que Profepa no está diciendo. Hay que preguntarse cómo fue realmente el operativo y en qué momento el tigre decidió atacar, si es que realmente existió ese ataque", sostuvo.

Ambos concedieron que las acciones que debieron implementarse durante la búsqueda debieron sido lideradas por los responsables del tigre dentro del refugio, además de personal especializado en manejo de fauna silvestre.

Aseguró que las condiciones de búsqueda de "Kenzo" propiciaron a que estuviera sometido a constante estrés en un habitad que desconocía.

"Cuando un animal que está acostumbrado a vivir en tranquilidad se sale y lo acosan una manada de perros, gente correteándolo, pues ese animal estaba muy estresado de seguro y puede haber pasado lo que pasó por eso", aseguró Hernández.

También consideró que la muerte del ejemplar difícilmente provocará cambios estructurales en la supervisión de este tipo de establecimientos.

"Lamentablemente la muerte de este animal este va a pasar en dos, tres meses, se va a olvidar y van a reabrir este lugar. Le pusieron ahorita su clausura temporal, que ya lo hemos visto con Profepa en otros casos. Han encontrado animales ilegales que son producto de tráfico de especies, lo clausuran y a los dos meses están abiertos", afirmó.

Por su parte, Zazueta advirtió que este tipo de hechos podrían repetirse si no se fortalecen las medidas preventivas en los sitios donde permanecen animales silvestres.

"Yo creo que deberían de hacer una buena inspección y ver cómo está todo para que, aunque sea en ese mismo lugar, no se repita y vi que clausuraron el lugar, pero igual yo creo que lo que tienen que hacer es dar una buena revisada a ver cómo está todo", concluyó.