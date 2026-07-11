Camino Viejo a La Paz, intransitable

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Matehuala.- Uno de los lugares más olvidados por las autoridades es el Camino Viejo a La Paz, un claro ejemplo del abandono que enfrenta esta zona queda en evidencia cada vez que se registran lluvias, el acceso a las viviendas de la comunidad de San José de los Olivos se vuelve prácticamente intransitable, pues se generan encharcamientos enormes y en el bordo derivador es muy difícil pasar por esta área.

Aunque existen rutas alternas, la realidad es que el Camino Viejo a La Paz es el acceso más utilizado por los habitantes de esta comunidad, por lo que las afectaciones impactan directamente en sus actividades diarias.

En este punto, el bordo derivador provoca encharcamientos y fuertes corrientes de agua que hacen imposible el paso durante las precipitaciones, incluso después de que deja de llover, el agua permanece estancada durante varios días, dificultando el tránsito tanto de vehículos como de peatones, algunos motociclistas se han caído debido a las condiciones del camino después de la lluvia.

Los vecinos esperan que las autoridades resuelvan esta problemática y tomen acciones para mejorar las condiciones del acceso, ya que se trata de una necesidad prioritaria para las familias que diariamente transitan por esta comunidad y que, durante la temporada de lluvias, enfrentan serias complicaciones para entrar y salir de sus hogares.

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