Cierran las cascadas de Tamul por lluvias

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CIUDAD VALLES.- Vuelven a cerrar el paraje de las cascadas de Tamul por exceso de caída de agua sobre el río Tampaón, por el riesgo que representa para los turistas.

Contrario a lo que ha ocurrido en el norte de la zona Huasteca, en el centro y sur, las precipitaciones no han cesado, por lo que los cuerpos de agua se encuentran en su máxima capacidad, siendo un peligro para los turistas.

Este mismo caso fue el de Tamul, caída de agua que significa el segundo lugar de visita de turistas en la región, solamente por detrás del Castillo de Edward James, en Xilitla.

La apertura del lugar no tiene una fecha fija, ya que en el centro del país y en las zonas al sur del Estado, de donde provienen los afluentes que conforman los de la zona siguen creciendo, por las constantes lluvias que se están presentando.

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