Comparten experiencias en TransPotosí Summit 2025

Un total de 25 marcas, doce panelistas especializados en áreas de gobierno, de desarrollo económico, del transporte urbano. Industrial, turístico y de carga además de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar), coincidieron en el TransPotosí Summit 2025, que reunió empresas de proveeduría, compañías operadoras, clientes y expertos.

En el evento, que se desarrolló en el Centro de Negocios Potosí, los panelistas coincidieron en la necesidad de reunir todos los eslabones del negocio para fortalecer las cadenas de suministro.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció que todo se encuentra listo para la realización del Automotive Connection Potosí 2025, evento que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Centro de Negocios Potosí.

Este encuentro reafirma el compromiso del Estado con la innovación, la inversión y el fortalecimiento del desarrollo industrial, que impulsa sin límites el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Durante la presentación, se informó que el evento —organizado por Sedeco, el Clúster Automotriz y el Clúster Industrial— reunirá a más de 100 empresas compradoras nacionales e internacionales, entre ellas BMW Group, Stellantis, Continental, PHINIA, BorgWarner, Cummins, Draxton, OP Mobility y YUSA Autoparts.

Además, participarán clústeres automotrices de Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, consolidando a San Luis Potosí como eje estratégico del corredor automotriz del Bajío.

El programa incluirá paneles especializados, encuentros de negocios B2B, un pabellón “Hecho en México”, piso de exposición y una visita a la planta BMW. El titular de Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, dijo que este foro es un espacio donde gobierno, industria y academia unen esfuerzos para fortalecer la competitividad y la proveeduría local, impulsando a San Luis Potosí como motor económico de México y Norteamérica.