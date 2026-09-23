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Salud, internet y empleo, los grandes pendientes: Imco

La entidad aún se encuentra rezagada en importantes rubros

Por Rolando Morales

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Salud, internet y empleo, los grandes pendientes: Imco
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      La escasez de personal médico, la limitada cobertura de internet, los altos niveles de informalidad laboral y los problemas de seguridad se mantienen como algunos de los principales desafíos de San Luis Potosí, de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2026 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

      Informe Imco destaca retos en salud y empleo

      Dice el informe que la entidad presenta baja competitividad en salud. San Luis Potosí cuenta con apenas 0.8 especialistas por cada mil habitantes y 2.7 profesionales de la salud, entre personal médico y de enfermería, por cada mil habitantes. Además, sólo el 39% de la población ocupada tiene acceso a instituciones de salud.

      Seguridad y percepción ciudadana en San Luis Potosí

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      En seguridad, señala que 92.9% de los delitos no son denunciados, mientras que la incidencia delictiva alcanza los 20.2 delitos por cada mil habitantes. A ello se suma que únicamente el 21.7% de la población adulta se siente segura.

      En finanzas públicas, el Imco advierte una limitada capacidad de generación de recursos propios, ya que sólo 10.8% de los ingresos totales del estado provienen de esta fuente.

      Respecto al mercado laboral, reporta que el 56.3% de la población ocupada se encuentra en condiciones de informalidad y apenas 25.2% de las personas de 25 años y más cuentan con estudios técnicos o superiores.

      El índice también identifica rezagos en conectividad.

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