Confirmado: no se ha reactivado Monterrey VI

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Como lo precisó hace unos días desde oficinas centrales, Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), descartó que se haya reactivado el proyecto hídrico Monterrey VI, consistente en trasvasar agua del río Pánuco, ubicado en la Huasteca potosina, al municipio de Monterrey, Nuevo León.

Conagua descarta reactivación del proyecto Monterrey VI

Planteó que, en caso de que los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey promovieran el proyecto ante el organismo federal, faltaría atender toda la revisión de las direcciones técnicas y ambientales de la institución.

El funcionario explicó que la actualización de la solicitud del organismo regiomontano, se debe a que modificaron la obra de toma originalmente prevista en el planteamiento.

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Es decir, en su momento propusieron la salida del agua del río Tampaón, sin embargo, el distrito de riego no autorizó la propuesta de extracción de agua.

"Y ahora están planeando poner la obra de toma directamente en el Pánuco, donde ya se juntaron el Tampaón y el Moctezuma", expuso el funcionario federal

Aparte, Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), sentenció que la posición del Gobierno del Estado es que primero se debe garantizar el agua para las y los potosinos, antes de considerar cualquier intención de trasladar recursos hídricos a Monterrey.

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Subrayó que el ingreso de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por parte del organismo regiomontano, obliga a revisar con "absoluta responsabilidad" las consecuencias ambientales, sociales e hídricas en la región Huasteca.