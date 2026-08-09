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CEA desconoce quién sacará el lirio de San José

Recurso aportado por Conagua sólo es para tratadora de Escalerillas

Por Rubén Pacheco

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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CEA desconoce quién sacará el lirio de San José
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      Se ejercerán los seis millones de pesos asignados por la Conagua para la rehabilitación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) de la localidad de Escalerillas, sin embargo, no hay precisión sobre, quién retirará el lirio acuático que prolifera en la presa de San José, advirtió Pascual Martínez Sánchez, director general de la CEA.

      Acciones de la autoridad

      Dijo que se cumplirá con los tiempos establecidos para que la infraestructura opere debidamente y pueda funcionar el acueducto que próximamente, comenzará a construirse de la presa El Peaje a la de San José, no obstante, el problema de las plantas flotantes persistirá.

      "Esa es la parte que nosotros, al menos con Conagua, estamos viendo la manera o las acciones, para que se pueda determinar quién va a sacar el lirio de la presa", comentó.

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      El directivo estatal matizó que será necesario evaluar qué otras medidas se pueden mantener, en aras de evitar nuevamente la presencia de lirio.

      Cuestionado sobre si el Gobierno del Estado tiene capacidad financiera para quitar la hierba, atajó que no se debe mal informar, porque todo el proyecto se ejecuta de manera conjunta entre el estado y la federación.

      El organismo intermunicipal Interapas, es el responsable de operar el cuerpo de agua, sin embargo  el interés estatal y de la federación por remediar la problemática "ahí está", agregó.

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      "Se van a destinar estos 6 millones de pesos para la planta tratadora. Precisamente la planta tratadora es una de las acciones, no lo es todo. Eso hay que puntualizarlo, tenemos que hacerlo con toda responsabilidad e información a la ciudadanía", concluyó.

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