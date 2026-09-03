Concejo aprueba nuevo Reglamento de Catastro para Villa de Pozos

El Concejo Municipal de Villa de Pozos aprobó en sesión ordinaria el nuevo Reglamento de Catastro como parte de un paquete más amplio de ordenamientos que el municipio ha actualizado en tiempos recientes para consolidar su estructura institucional.

Este órgano de gobierno ya había avalado la creación o la homologación de reglamentos en materia de actividades comerciales, desarrollo urbano y prestación de diversos servicios municipales con el fin de ordenar el crecimiento y dar certeza jurídica a la población.

Martha Patricia Aradillas Aradillas, concejal presidente, informó que el Reglamento de Catastro incorpora información técnica actualizada, tablas de valores más precisas y procedimientos que reducirán los tiempos de trámites ciudadanos. Con ello, dijo, se busca “un manejo responsable de la información y evaluaciones más justas para propietarios y desarrolladores”.

El nuevo marco normativo también pretende fortalecer la gestión territorial de un municipio creado en 2024 y en proceso de construir su andamiaje administrativo. Según el gobierno municipal, contar con reglas claras permitirá agilizar trámites, ordenar el uso de suelo y generar condiciones más estables para invertir en obras y servicios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí