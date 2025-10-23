Peso liga 3 sesiones de pérdidas
Ciudad de México.- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.44 pesos por dólar, con una depreciación mínima de 0.02% respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.
Con lo anterior, el peso se deprecia por tercera sesión consecutiva, acumulando un retroceso de 0.39% o 7 centavos en este periodo. Durante la jornada el dólar también mostró pocos cambios, con un retroceso de 0.05% de acuerdo con el índice ponderado.
Por su parte, el dólar al menudeo terminó este miércoles en 18.91 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.11% o 2 centavos por debajo del cierre del martes.
El Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.88%, luego de tres sesiones de caídas. Al interior, resaltaron los avances de las emisoras: Quálitas, con un aumento de 4.72%; GCC, 4.05%; Megacable, 3.32%; Femsa, 3.21%; y Grupo Aeroportuario del Pacífico, 2.69%.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por otro lado, el Dow Jones registró una pérdida de 0.71%, rompiendo una racha de 3 sesiones al hilo de ganancias; el Nasdaq Composite mostró una baja de 0.93%; y el S&P 500 retrocedió 0.53%.
no te pierdas estas noticias
Economía crece en agosto 0.4%
El Universal
Especialistas anticipan que PIB tropiece en tercer trimestre
Pide la IP estabilidad para poder invertir
El Universal
Empresarios reclaman certidumbre y seguridad pública en el país para realizar inversiones