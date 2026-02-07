logo pulso
SLP

Confirman migración de más panistas al Verde

Es para fortalecer su presencia en el Distrito VIII, dice dirigencia

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), confirmó que exmilitantes del Partido Acción Nacional (PAN) comenzaron a integrarse a sus filas en San Luis Potosí. La medida coincide con la reciente incorporación de la diputada local Aranzazú Puente Bustindui y forma parte de la estrategia del partido para fortalecer su presencia en el Distrito VIII de cara al proceso electoral de 2027.

El dirigente explicó que todavía no se tiene un conteo exacto de los nuevos afiliados, pero aseguró que "la puerta del partido Verde está abierta". También adelantó que se realizarán eventos similares de afiliación en municipios como Ciudad Valles, Xilitla y Aquismón, donde se espera que más exmilitantes del PAN se sumen, representando a la región Huasteca.

Para consolidar su presencia en el Distrito VIII, el PVEM abrirá en los próximos días una casa de atención ciudadana, donde la diputada expanista Puente atenderá solicitudes y peticiones de la población. "Para demostrarle a la gente que a lo mejor hubo una equivocación en la votación anterior y que realmente el Partido Verde sí le va a responder al distrito 8, porque lo que vamos a hacer es tocar en la puerta para la siguiente contienda y tratar de que mucha gente venga no por obligación, no por recomendación, sino sea realmente una convicción que los aliente a votar por el Partido Verde en el 2027", señaló

Segura Morquecho.

