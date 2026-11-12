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Inician obras de puente peatonal frente a Cactus

Esto tras la exigencia de habitantes de sector ante constantes atropellamientos de peatones

Por Jorge Ortiz

Noviembre 12, 2026 11:39 a.m.
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Inician obras de puente peatonal frente a Cactus
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      Cuatro millones de pesos será la inversión para la construcción del puente peatonal sobre Circuito Potosí, frente a la colonia Cactus, en Soledad de Graciano Sánchez.

      Esto tras la exigencia de habitantes de sector ante constantes atropellamientos de peatones. 

      El proyecto contempla una estructura metálica de 60 metros de longitud, cercado y obras complementarias para facilitar el cruce de peatones en esta vialidad y se estima que los trabajos concluyan en un plazo aproximado de dos meses.

      La infraestructura busca reducir los riesgos para quienes cruzan diariamente esta arteria, principalmente estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) y del Conalep, además de trabajadores y habitantes de la zona.

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      Entre las colonias que se verían beneficiadas están Cactus, San Rafael, Hogares Obreros, Nuevo Foresta, Foresta, Villa Alborada y San Luis Uno.

      La inversión se realiza con recursos compartidos entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, pero el ayuntamiento no ha detallado cuánto aportará cada nivel de gobierno.

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