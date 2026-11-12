UNAM: "El Niño" golpeará a México con frío, calor y sequía

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México enfrentará un invierno con temperaturas por debajo del promedio, principalmente en el norte del país, seguido de una primavera con calor extremo y posibles sequías en 2027 debido al fenómeno de "El Niño", que podría alcanzar su mayor intensidad entre finales de este año y el primer semestre del próximo, advirtieron especialistas de la UNAM.

UNAM y organismos federales alertan sobre El Niño 2026-2027

De acuerdo con el Reporte Técnico No. 1. Seguimiento del evento de "El Niño" 2026-2027, elaborado por especialistas de la Universidad Nacional y organismos federales, el fenómeno también podría provocar lluvias extremas en el noroeste, una reducción de las precipitaciones en el centro-sur y sureste del territorio nacional, así como un incremento de incendios forestales y ondas de calor.

El investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, Jorge Zavala Hidalgo, explicó que las consecuencias del fenómeno ya comienzan a sentirse y podrían intensificarse durante los próximos meses, por lo que llamó a tomar previsiones en materia de abastecimiento de agua, agricultura, salud y protección civil.

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Impactos históricos y recomendaciones para México

Entre los antecedentes más preocupantes figuran los episodios de "El Niño" registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016, cuando estados como Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y la Ciudad de México registraron temperaturas elevadas y precipitaciones considerablemente bajas durante mayo y junio.

La investigadora Alejandra Straffon Díaz señaló que los antecedentes de estos fenómenos muestran una mayor frecuencia de ondas de calor durante la primavera, reducción de lluvias en el centro y sureste del país, así como condiciones favorables para precipitaciones extremas en el noroeste durante los primeros meses del año.

A estos efectos se suman el calentamiento del Pacífico mexicano, un mayor riesgo de incendios forestales, posibles sequías y condiciones que pueden favorecer la formación de huracanes, además de frentes fríos frecuentes y vientos intensos en el Golfo de México, explicó Gabriela Reséndiz Colorado, responsable de la Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas del ICAyCC.

El subgerente de Climatología y Servicios Climáticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Alejandro Jair García Jiménez, informó que las anomalías de temperatura asociadas con "El Niño" superaron los dos grados Celsius desde julio y alcanzaron 2.7 grados en septiembre, el valor más elevado registrado, según los datos presentados.

Por su parte, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, advirtió que "El Niño" modificará las temperaturas, las corrientes de viento y los patrones de lluvia en distintas regiones del planeta, con repercusiones en las actividades económicas.

El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), José Abraham Ortínez Álvarez, señaló que las dependencias gubernamentales deberán ajustar sus políticas ante la previsión de menores lluvias y un posible aumento de la demanda eléctrica, así como adoptar medidas en materia de fertilizantes y combustibles.

El director del ICAyCC, Michel Grutter de la Mora, explicó que el reporte, elaborado con la participación de la UNAM, el SMN, la Conagua y el INECC, tendrá actualizaciones bimestrales para facilitar la preparación de autoridades y sectores productivos frente a los efectos del fenómeno climático.