Banco del Bienestar presenta nueva aplicación móvil

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Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra presentó la nueva aplicación móvil del Banco del Bienestar, con la que beneficiarios de programas sociales podrán enviar y recibir dinero de forma gratuita, consultar movimientos, saldos, realizar transferencias a otras cuentas y efectuar pagos y cobros digitales a través de códigos QR.

Banco del Bienestar amplía servicios digitales para programas sociales

Durante la conferencia matutina de este jueves 12 de noviembre, el director general del Banco del Bienestar, explicó que la aplicación tiene un alcance proyectado de hasta 43 millones de usuarios y destacó que la herramienta se alinea con la Ley de Economía Digital y Pagos Digitales y Electrónicos.

El funcionario señaló que el Banco del Bienestar cuenta con 3 mil 100 sucursales, ubicados en 2 mil 705 localidades de mil 972 municipios: "hemos llegado a lugares donde la banca comercial no llega", afirmó esta mañana. En ese sentido, informó que hay 42.8 millones personas beneficiarias de programas sociales como Pensión Mujeres Bienestar, Beca Universal Rita Cetina, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Universal de Media Superior, entre otros.

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"Los montos dispersados por el Banco del Bienestar han venido creciendo. Esto ha sido así conforme se han puesto en operación más Programas para el Bienestar. En 2026, el Banco del Bienestar habrá dispersado un billón de pesos, esto es un millón de millones de pesos correspondientes a los programas sociales del gobierno de México. Cada año más recursos llegan directamente a las personas beneficiarias", aseguró.

Funcionalidades y alcance de la nueva aplicación móvil

Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra subrayó que este modelo bancario cuenta con 3 mil cajeros y 7 mil 500 trabajadores brindan atención a 500 mil personas diariamente. Mientras que el centro de atención telefónica registra 480 mil consultas de saldo cada día y las sucursales brindan atención de lunes a viernes de 9 a 16:30 horas.

"El Banco del Bienestar puso a disposición de los beneficiarios de los programas sociales una aplicación que era sólo de consulta y saldos de movimientos que se hacía desde el teléfono celular. Desde 2022, nuestra aplicación de consulta de saldos y movimientos alcanzó 18 millones de usuarios y atendió más de un millón de consultas diariamente. Esto ayudó mucho a reducir el tiempo de espera en las sucursales y cajeros y a brindar una mejor atención en las ventanillas", explicó.

En Palacio Nacional, reiteró que la nueva herramienta facilita la manera de realizar operaciones bancarias para millones de personas beneficiarias de Programas para el Bienestar. Para enviar dinero, en la aplicación se debe ingresar a la sección de transferencia, capturar el número de tarjeta, número de cuenta clabe o número celular de la persona quien desea transferir, ingresar el monto y concepto, verificar los datos y confirmar la operación, al finalizar, el usuario recibirá una notificación.

Para realizar pagos digitales, se debe ingresar a la sección de transferencias, seleccionar la opción para pagar con QR, con la cual se activará la cámara para escanear el código QR de la persona a la que el usuario desea transferir o al comercio donde realice la compra. Desde la aplicación verifica el monto y autoriza la transferencia.

"Y si tiene su negocio, también puede cobrar de manera digital con QR. En tu app ingresa transferencias, selecciona QR y en la opción de QR de monto abierto, selecciona sí, ingresa al concepto, presiona continuar y tendrás el código QR para recibir pagos en tu negocio. Compártelo con tus clientes para que puedan escanearlo y realizar el pago", se detalló.