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Vecinos del fraccionamiento Villas del Pedregal denuncian la construcción de un edificio de seis pisos en plena zona habitacional. A pesar de contar con sellos de clausura de la alcaldía, continúa su edificación sin que alguien la detenga.

Precisan los quejosos que la alcaldía no ha conseguido ni siquiera una medida cautelar de algún juez para frenar la obra.

La casa original ubicada en la calle Cisneros casi esquina con Circuito Villa de Guadalupe, fue demolida sin avisos de licencia tanto para demolición como para construcción.

Una irregularidad principal consiste en que hay edificios de departamentos que no pasan de los tres pisos, pero este inmueble está planeado para seis y se permitió que sus ventanas estén orientadas hacia los patios de las viviendas vecinas, lo que infringe la privacidad.

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El edificio como tal, según la denuncia, viola los principios de densidad poblacional establecidos por el propio Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

La zonificación secundaria general señala que el "Distrito 02" corresponde al polígono "Lomas-Tangamanga" y ese espacio aparece como zona H2, de densidad poblacional baja.

Además, el Interapas no ha entregado la factibilidad de agua potable ni drenaje ni la constancia de la instalación de toma de agua o conexión de drenaje.

La construcción inició en mayo pasado y desde entonces la obra no se ha detenido. Las autoridades municipales colocan sellos de clausura y los constructores las tapan con plásticos, para no destruir los sellos, pero sí para ocultar el freno de la obra por parte de las autoridades.

La construcción incluye el uso de maquinaria para vaciar cemento en las losas.