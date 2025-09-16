Contraen magistrados cinco nuevos compromisos

Por primera vez desde la época juarista, San Luis Potosí, instala un pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Se trata de la nueva generación de magistrados producto de la elección del primero de junio pasado. También inició operaciones el nuevo sistema funcional de la vigilancia de los tribunales, con la instalación del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura del Estado.

Durante el gobierno de Horacio Sánchez Unzueta y a raíz de una reforma constitucional, se había instalado un tribunal de justicia completamente nuevo, pero algunos magistrados ganaron amparos y fue creada la Quinta Sala.

La nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Zarazúa, presentó cinco compromisos, el primero de ellos relacionado con el fomento a una cultura anticorrupción, de manera que los actos de corrupción sean expulsados del Poder Judicial. El segundo compromiso, se refiere al impulso a la eficiencia en el sistema de administración de la justicia, por ejemplo a través de herramientas tecnológicas para favorecer la justicia pronta y expedida.

Además, el tercer compromiso, se refiere a la procuración de la independencia judicial, para que los jueces y magistrados resuelvan sus asuntos con imparcialidad. El cuarto se refiere al respeto a la legalidad y el debido proceso, para que se respeten los principios de legalidad, para que toda persona tenga acceso a una justicia plena.

Por otra parte, el compromiso número cinco se refiere al principio de inmediación por medio de la transparencia y la cercanía con la sociedad, propiciando condiciones de transparencia y permanencia del diálogo con la sociedad civil y la academia. Los nuevos integrantes del Judicial estarán en el cargo por 11 años, de ayer al 14 de septiembre de 2036.

Zelandia Borquez Estrada, Austreberto Regil González y Luz Adriana Miranda Tello tomaron protesta para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial.