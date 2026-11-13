SCJN daría razón a municipio sobre uso de suelo en ZI

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El síndico capitalino, Víctor Hugo Salgado Delgadillo, informó que el proyecto presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia constitucional promovida contra cambios sobre el uso de suelo de la Zona Industrial, contempla una resolución favorable a los intereses municipales, aunque aclaró que todavía falta la determinación del pleno.

El funcionario señaló que el proyecto reconoce los argumentos jurídicos del Ayuntamiento y respalda sus facultades constitucionales en materia de ordenamiento territorial.

Salgado Delgadillo explicó que, de confirmarse el sentido del proyecto, se mantendría la facultad exclusiva del Ayuntamiento para autorizar los usos de suelo y expedir licencias de funcionamiento dentro de su demarcación, atribuciones que, sostuvo, no pueden ser asumidas por otros entes mediante un Decreto como el aprobado por el Congreso del Estado.

Aunque evitó adelantar una resolución definitiva o confrontarse directamente con el Congreso, el síndico consideró que el proyecto representa un nuevo revés para el Poder Legislativo.

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"El máximo tribunal del país nos da la razón y pues vuelven a enmendarle la plana al Congreso del Estado", expresó. Incluso, lanzó una crítica a los diputados al señalar que deberían "ponerse a legislar en lugar de andar agarrando banderas partidistas".

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La controversia constitucional fue promovida en 2025 por el gobierno municipal encabezado por Enrique Galindo Ceballos, luego de que el Legislativo estatal determinara modificar el uso de suelo de la Zona Industrial.

En ese momento, el alcalde argumentó que el Congreso había invadido competencias municipales y advirtió que la decisión podía afectar la planeación y organización del crecimiento urbano de la capital.