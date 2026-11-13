logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ocho décadas de vida, rodeado de los suyos

Fotogalería

Ocho décadas de vida, rodeado de los suyos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cifras de seguridad en SLP, mejores que en Zacatecas: Gallardo

Señaló que dijo que no entrará en debate con el gobernador David Monreal

Por Rubén Pacheco

Noviembre 13, 2026 12:32 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque dijo que no entrará en debate con el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, defendió que las cifras delictivas "hablan por sí solas".

      Después del rescate de Miguel Ángel Almaraz, alcalde Río Bravo, Tamaulipas, tras ser privado de la libertad en territorio potosino, pero trasladado a Zacatecas, Monreal Ávila criticó que las autoridades potosinas divulgaran información errónea del caso.

      Sostuvo que las cifras de seguridad de la entidad potosina son mejores que las del estado vecino, es decir, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) "nos dice quién está trabajando y quién no", reviró.

      "No es cuestión de meternos en ningún tema de debate de quién tiene la culpa o no. El gobernador de Zacatecas es mi amigo, David (Monreal) ha trabajado con el Gobierno del Estado mucho mucho muy bien, pero hay corporaciones en el estado de Zacatecas que les falta más apretar la mano", exteriorizó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Asumió que las autoridades zacatecanas solicitaron colaboración para la detención de criminales que el día de los hechos también atracaron a otros automovilistas.

      Dijo que ya se acumularon varios asuntos delictivos en dicha región limítrofe con San Luis Potosí, donde el gobierno zacatecano busca el apoyo institucional de las corporaciones de seguridad pública potosina.

      "En el caso de Zacatecas creo que está muy claro, no es el único problema que hemos tenido con este alcalde que es detenido en San Tiburcio, sino ya hay muchos...Ha estado colaborando la Fiscalía (potosina), también se robaron un Tesla, se robaron vehículos", remató.

      LEA TAMBIÉN

      Monreal arremete contra SLP por secuestro y rompe coordinación

      Criticó el deslinde del caso y dijo que el gobierno de Zacatecas desplegará un operativo policial unilateral en carreteras fronterizas

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cifras de seguridad en SLP, mejores que en Zacatecas: Gallardo
      Cifras de seguridad en SLP, mejores que en Zacatecas: Gallardo

      Cifras de seguridad en SLP, mejores que en Zacatecas: Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Señaló que dijo que no entrará en debate con el gobernador David Monreal

      Ley Hope sigue sin llegar al pleno del Congreso
      Ley Hope sigue sin llegar al pleno del Congreso

      "Ley Hope" sigue sin llegar al pleno del Congreso

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Activistas denuncian falta de reglamentos municipales y aumento de animales en calle

      Con Gámez, está en duda la honorabilidad de Congreso: Galindo
      Con Gámez, está en duda la honorabilidad de Congreso: Galindo

      Con Gámez, está en duda la honorabilidad de Congreso: Galindo

      SLP

      Rolando Morales

      Sobre las críticas de Héctor Serrano señaló que "no sabe ni en la colonia en la que estaba"

      Somos abre convocatoria para candidaturas a gobierno y municipios
      Somos abre convocatoria para candidaturas a gobierno y municipios

      Somos abre convocatoria para candidaturas a gobierno y municipios

      SLP

      Pulso Online

      El registro de aspirantes está abierto a la ciudadanía desde ayer y hasta el 29 de noviembre