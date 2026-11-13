Cifras de seguridad en SLP, mejores que en Zacatecas: Gallardo

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Aunque dijo que no entrará en debate con el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, defendió que las cifras delictivas "hablan por sí solas".

Después del rescate de Miguel Ángel Almaraz, alcalde Río Bravo, Tamaulipas, tras ser privado de la libertad en territorio potosino, pero trasladado a Zacatecas, Monreal Ávila criticó que las autoridades potosinas divulgaran información errónea del caso.

Sostuvo que las cifras de seguridad de la entidad potosina son mejores que las del estado vecino, es decir, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) "nos dice quién está trabajando y quién no", reviró.

"No es cuestión de meternos en ningún tema de debate de quién tiene la culpa o no. El gobernador de Zacatecas es mi amigo, David (Monreal) ha trabajado con el Gobierno del Estado mucho mucho muy bien, pero hay corporaciones en el estado de Zacatecas que les falta más apretar la mano", exteriorizó.

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Asumió que las autoridades zacatecanas solicitaron colaboración para la detención de criminales que el día de los hechos también atracaron a otros automovilistas.

Dijo que ya se acumularon varios asuntos delictivos en dicha región limítrofe con San Luis Potosí, donde el gobierno zacatecano busca el apoyo institucional de las corporaciones de seguridad pública potosina.

"En el caso de Zacatecas creo que está muy claro, no es el único problema que hemos tenido con este alcalde que es detenido en San Tiburcio, sino ya hay muchos...Ha estado colaborando la Fiscalía (potosina), también se robaron un Tesla, se robaron vehículos", remató.