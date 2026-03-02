"Convoy" de Gallardo suma cero detenciones

Aunque el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció hace unas semanas la aplicación del operativo "Convoy" encabezado por la Guardia Civil Estatal (GCE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró que, aunque la corporación participa, no realiza detenciones.

Así lo reveló la dependencia estatal en respuesta a la solicitud de información con número de folio 242840526060017, presentada por un ciudadano, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

El residente cuestionó a la SSPC informar sobre los resultados del dispositivo en la zona metropolitana de San Luis Potosí, por ejemplo, el número de personas detenidas por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y las colonias o zonas específicas donde se realizaron las detenciones.

La SSPC respondió que luego de una "búsqueda exhaustiva", se localizaron cero registros, toda vez el actuar de la GCE es el de "coadyuvar" con las comandancias municipales de los ayuntamientos.

Es decir, los gobiernos municipales son los responsables de remitir a las personas que por determinada circunstancia cometen alguna falta administrativa, mismas que son puestas a disposición de la barandilla, recopilando estas los datos sobre la información requerida.

"Motivo por lo cual se sugiere realizar su requerimiento a las comandancias municipales de Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y de San Luis Potosí capital, todo ello a través de la Plataforma Nacional de Transparencia", complementó.

Según Gallardo Cardona, la GCE entraría a las colonias a detener y rapar a borrachos y drogadictos, porque las policías municipales, sobre todo, los capitalinos no acuden a los llamados de auxilio de la población, sin embargo, oficialmente tampoco lo lleva a cabo.