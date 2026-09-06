Ve Coparmex alza en delitos

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El porcentaje de empresarios potosinos afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afectados por acciones delictivas se elevó 2.3 puntos porcentuales entre 2025 y 2026, reveló la herramienta estadística Data Coparmex.

De acuerdo a los más recientes datos del sindicato patronal, en 2025, el 45.3 por ciento de sus afiliados en la entidad dijo haber sido víctimas de algún delito en el último año.

Para este año, ese porcentaje se incrementó a 47.6 por ciento.

También en este año, el indicador rebasó la media nacional, que fue de 45.6 por ciento. El año pasado, la medición para la entidad potosina se mantenía por debajo de su contraparte nacional.

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Otros resultados del instrumento reflejan que menos de la tercera parte de los encuestados consideró que las autoridades estatales habían cumplido con los propósitos para los cuales fueron electas. La medición fue de 31.7 por ciento. Sin embargo, el indicador se incrementó en un año, pues en 2025, el registro era de 28 por ciento.

Por otra parte, el 24.4 por ciento de los socios de la Confederación indicó que había experimentado algún acto de corrupción en el último año.

En cuanto a problemas en la realización de trámites gubernamentales, la Coparmex detectó que en San Luis Potosí, el 47.5 por ciento de sus asociados ha caído en esa situación.

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La entidad potosina fue la única que no aparece en la medición de ánimo para invertir en este año, con relación al año anterior. La razón, de acuerdo con documento, apuntaba a distorsiones estadísticas que generaron la decisión de omitir el dato generado en San Luis.