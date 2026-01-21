Crecieron 69% los incendios forestales en SL

Durante el 2025, el estado de San Luis Potosí registró un incremento del 69 por ciento en la cantidad de incendios forestales con respecto a los registrados en 2024, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Según los datos del Concentrado Nacional de Incendios Forestales de la dependencia federal, la entidad potosina cerró el año pasado con un total de 117 siniestros que se registraron a lo largo de dicho periodo, mientras que para el cierre del 2024 la cifra fue de apenas 69 incendios forestales.

Pese a este incremento en los incendios forestales, la entidad registró un total de 16 mil 541 hectáreas que fueron consumidas por el fuego, 9.3 por ciento menos que la cantidad de suelo afectado en 2024, la cual asciende a 18 mil 250 hectáreas.

En el caso de los combatientes, la entidad registró un total de 13 mil 087 personas de diversas instancias que acudieron en la labor de atención de incendios forestales en el 2025, apenas 1.6 por ciento más que los 12 mil 873 combatientes registrados en el 2024.

El municipio con mayor afectación al concentrar el mayor número de incendios forestales fue El Naranjo con un total de 26 siniestros, seguido de Ciudad Valles con 16 y Mexquitic de Carmona con 10. Siendo de las principales causas las actividades agrícolas y pecuarias, de acuerdo al reporte de la Conafor.