Llama PC a evitar quemas de basura

CIUDAD VALLES.- Más incendios de predios en Valles que no paran debido a que algunas personas irresponsables siguen quemando la basura en zonas donde hay mucho monte.

El director de Protección Civil (PC), Miguel Ángel Sánchez Hernández estuvo apagando media hectárea calcinada en la colonia Las Fincas, en el confin norte de la ciudad, ayer al mediodía, mientras le reportaban un nuevo incendio cerca de Villas de San Pedro, también al norte del municipio, debido a que algunos ciudadanos siguen haciendo quemas para convertir en humo su basura.

El problema es que hay mucha hierba seca al pie de la nueva y hay resequedad en algunos pastos debido a las plagas que se multiplicaron con las lluvias. Tiene casi dos semanas que, al menos tres incendios por día tiene que atender Protección Civil y la Conafor.