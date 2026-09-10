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INE anuncia credencialización para habitantes de Villa de Pozos

Podrán actualizar su documento oficial para reflejar el nuevo municipio

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 10, 2026 12:20 p.m.
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INE anuncia credencialización para habitantes de Villa de Pozos
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      Las y los habitantes de Villa de Pozos podrán comenzar a tramitar en octubre credenciales para votar en las que ya aparezca el nuevo municipio, informó Patricia Santos Quevedo, encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en San Luis Potosí.

      La funcionaria explicó que la incorporación de la demarcación a la cartografía electoral ya fue aprobada y que a partir de ello comenzarán las acciones de credencialización.

      Santos Quevedo señaló que quienes todavía cuenten con una credencial vigente en la que aparezca San Luis Potosí como municipio podrán votar sin restricciones, siempre que la sección electoral correspondiente a su domicilio pertenezca a la demarcación territorial de Villa de Pozos. No obstante, las personas interesadas también podrán actualizar su credencial para que el documento ya identifique al nuevo municipio.

      La incorporación de Villa de Pozos implicó modificar la cartografía electoral para agregarlo como municipio, sin alterar la integración de los siete distritos electorales federales que corresponden a San Luis Potosí. De acuerdo con los planos técnicos aprobados, la nueva demarcación quedó ubicada dentro de los distritos federales 02 y 06, así como de los distritos locales 03 y 06, con la clave municipal 059.

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      El cambio electoral llega después de que Villa de Pozos obtuvo el reconocimiento como municipio libre mediante el Decreto 1074, publicado por el Congreso del Estado el 22 de julio de 2024. La creación fue impugnada mediante un juicio de amparo y dos recursos de revisión; las resoluciones judiciales desestimaron el amparo y uno de los recursos, mientras que el segundo quedó sin materia, con lo que el decreto adquirió definitividad.

      Con ese antecedente, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores presentó en abril un Informe Técnico y en mayo un Dictamen Jurídico sobre la modificación cartográfica. Los partidos representados ante la Comisión Nacional de Vigilancia no formularon observaciones y las comisiones correspondientes recomendaron aprobar el cambio en agosto. El Consejo General del INE finalmente lo avaló por unanimidad el 3 de septiembre, con lo que Villa de Pozos quedó incorporado oficialmente a la cartografía electoral.

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