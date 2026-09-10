Hay pocos reclamos por accidentes a causa de obras, dice Galindo

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El Ayuntamiento de la capital tiene identificados únicamente dos casos de personas que han reclamado daños a sus vehículos y de carácter más sensible presuntamente ocasionados por baches o desperfectos de la infraestructura de la ciudad, informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Esto, al ser cuestionado sobre la responsabilidad patrimonial del municipio a raíz del accidente en el que un motociclista perdió la vida en la lateral de la carretera 57.

Aunque se le preguntó por el número de reclamaciones recibidas durante 2025 y 2026, así como cuántas de ellas han sido pagadas, el alcalde no proporcionó una cifra oficial y señaló que existe poca cultura entre la ciudadanía para recurrir a este mecanismo.

Dijo que, en lo personal, únicamente conoce dos casos relacionados con daños provocados por baches.

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Galindo Ceballos sostuvo que los ciudadanos deben acercarse al Ayuntamiento cuando consideren que una deficiencia en la vía pública les ocasionó un daño, pues, afirmó, el gobierno debe responder cuando legalmente corresponda. "Si hay que indemnizar", señaló, el Municipio debe proceder en consecuencia.

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El edil reconoció además que existen intervenciones y obras que no han sido suficientemente monitoreadas o seguidas por el Ayuntamiento. Señaló que, de acuerdo con las primeras versiones, en el sitio del accidente habría imperfecciones relacionadas con una reparación, por lo que el gobierno municipal buscará reforzar la supervisión de este tipo de trabajos.