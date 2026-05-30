Cuestiona regidora autorización para deuda municipal

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La regidora Magdalena Cisneros Jiménez cuestionó la contratación de un empréstito a corto plazo de hasta 200 millones de pesos aprobado por el Cabildo de San Luis Potosí, al considerar que el financiamiento pretende cubrir recursos que originalmente se esperaba obtener mediante la venta de terrenos municipales.

Tras la sesión extraordinaria en la que se autorizó el crédito para financiar inversiones públicas productivas y garantizar la ejecución del Programa de Obras 2026, la edil argumentó que el escenario actual es distinto al planteado cuando se impulsó la subasta de predios propiedad del Ayuntamiento, la cual, busca obtener recursos para las obras del desnivel en el Saucito, la UBR Marabillas, el puente Jacobo Payán y la salida a Guadalajara.

Cisneros recordó que desde el inicio expresó reservas sobre la posibilidad de vender bienes que forman parte del patrimonio municipal. No obstante, señaló que en aquel momento decidió respaldar la propuesta ante la expectativa de que los recursos obtenidos se tradujeran en obras y beneficios para la población.

Sin embargo, sostuvo que la imposibilidad de concretar parte de esas ventas ha llevado ahora a la administración municipal a buscar una fuente alterna de financiamiento mediante deuda pública. "Ante la imposibilidad de concretar parte de esas ventas, se pretende recurrir al endeudamiento para cubrir el financiamiento de las mismas obras", expresó la regidora al justificar su voto en contra.

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La integrante del Cabildo consideró que no es adecuado comprometer las finanzas municipales para compensar una estrategia que no logró consolidarse, especialmente cuando existen expectativas ciudadanas de un manejo responsable de los recursos públicos.

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Asimismo, señaló que la población no solo demanda infraestructura y obras, sino también planeación, certeza financiera y transparencia en las decisiones relacionadas con el presupuesto municipal.

Cisneros afirmó que su postura responde a un criterio de congruencia y responsabilidad financiera, al advertir que la contratación del crédito implicaría trasladar obligaciones económicas a futuras administraciones y generaciones de potosinos.

Cabe recordar que la propuesta no fue respaldada por los regidores del PVEM Luz Magdalena Cisneros Jiménez, Diana Ivón Escobedo Alonso y Gustavo Mercado Garay, mientras que la regidora de Movimiento Ciudadano, Adriana Urbina Aguilar, emitió una abstención durante la votación celebrada en la sesión extraordinaria.