Interapas descalifica estudio de "Radar del Agua"

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A través de un comunicado de prensa, Interapas informó que desconoce la existencia formal del observatorio "Radar del Agua", así como la integración de quienes lo conforman, su metodología de evaluación, sus criterios técnicos y el sustento científico bajo el cual emite las conclusiones presentadas en rueda de prensa a la opinión pública.

El Organismo Operador señaló que es preocupante que se difundan calificaciones sin transparentar los indicadores, las fuentes de información, los mecanismos de validación ni los parámetros utilizados para construir dichos resultados.

Mencionan que una evaluación técnica requiere metodologías verificables, comparables y sujetas al escrutinio público.

Asimismo, llamaron la atención sobre que se pretendan establecer comparaciones entre organismos operadores con naturalezas jurídicas, financieras, territoriales y operativas completamente distintas.

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"Equiparar el desempeño de un organismo intermunicipal como Interapas con organismos estatales o con modelos de gestión diferentes conduce a conclusiones que carecen de rigor técnico y metodológico", puntualizó el organismo.

Mencionan además que no pasa inadvertido que esta iniciativa haya sido presentada por el diputado Fernando Gámez Macías, quien de manera reiterada ha construido una agenda pública basada en el señalamiento permanente hacia el organismo. "Lamentablemente, una vez más, un tema tan sensible como el acceso al agua parece utilizarse con fines de posicionamiento político, en lugar de privilegiar un análisis técnico que contribuya a resolver los retos que enfrenta el servicio hídrico en la zona metropolitana".