Especial | Los olvidados que nadie reclamó

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Del total de cadáveres y restos de seres humanos no identificados egresados el año pasado del Servicio Médico Legista (Semele) del estado de San Luis Potosí, el 74 por ciento fue inhumado en panteones (fosas comunes individuales).

El área pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE), registró 143 cuerpos y siete fragmentos de restos humanos no identificados que egresaron, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2026.

Para el caso de los fragmentos, estos pudieron deberse a la localización de alguna parte del cuerpo humano, ya sea por la violencia extrema ejercida por el crimen organizado que suele desmembrar a sus víctimas o si un cadáver fue abandonado en una zona despoblada, la fauna del lugar lo devoró y seccionó.

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Una vez determinado que no hubo reclamación de la familia, en 106 casos los cadáveres y dos fragmentos de restos terminaron inhumados en panteones municipales (fosas comunes individuales).

En tanto, 32 cadáveres y cinco restos humanos se remitieron para su almacenamiento en anfiteatros de la FGE, complementó la investigación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Es decir, el 74 por ciento de los cuerpos que egresaron del Semele terminaron enterrados en panteones (fosas comunes individuales).

Debido a la crisis de desapariciones y fosas clandestinas en el país, se actualizaron los protocolos de resguardo forense, por ello, ante de la inhumación se recopila información detallada que incluye número de registro, folio y carpeta de investigación; toma de muestras de ADN, huellas dactilares, fotografías y otra información complementaria para su futura identificación.

LO QUE NO CUADRA

Para Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo de personas desaparecidas Voz y Dignidad por los Nuestros, las cifras expuestas por el Inegi, a partir de la información facilitada por la Fiscalía, se encuentran muy alejadas de la realidad.

Aunque cuestiona la credibilidad de los datos, aduce que posiblemente la información obtenida del Semele corresponda a personas atropelladas en hechos de tránsito o en condición de mendicidad, y no a una situación delictiva de desaparición u otro ilícito.

"Se llevaron más de 200 indicios a Alemania a buscar una identificación, de los cuales dieron 47 perfiles de NN (sin identidad). Entonces de esos 47 perfiles tres ya están identificados; esos 47 perfiles son de los más de 200 indicios que se llevaron a Alemania, entre ellos, los del pozo de Pastora (punto de exterminio en Ciudad Fernández)", describe.

Complementa que los perfiles identificados en Alemania, corresponden a tres personas desaparecidas alrededor del 2013, quienes residían en la delegación La Pila, municipio de San Luis Potosí.

Reconoce que, si bien al año se logran identificar alrededor de cuatro cuerpos que se desconocía su identidad, esta cifra es muy baja frente a los cientos de reportes de personas desaparecidas.

"Eso de las fosas clandestinas lo tienen registrado todo esto, sin embargo, están mintiendo o no sé si le llamen de otra forma, porque tan solo de un pozo de Pastora hay un número mínimo de treinta y tantas personas (...) en Ciudad Fernández", advierte.

EN UN SOLO LUGAR

Aunque todavía no existe fecha para la construcción y la adquisición del terreno, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Estado, afirmó en mayo pasado que el cementerio forense de San Luis Potosí se concretará en este sexenio.

En el contexto de entrega de equipos a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), refirió que el panteón se ubicará en un predio, localizado en las inmediaciones del Anillo Periférico, a fin de no generar afectaciones en materia de salubridad.

El funcionario estatal exteriorizó que el complejo de inhumaciones deberá cumplir ciertas normativas para su operatividad, cuyas disposiciones son impuestas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP).

"Un lugar donde van a depositarse los restos humanos para, a partir de ahí, pues estar haciendo las labores de identificación (...) primero tener el espacio y ya su edificación, se da en un año", declaró.

Torres Sánchez afirmó que, desde septiembre del 2021 a la fecha, el Gobierno del Estado ha invertido más de 250 millones de pesos para el rubro de búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas.