Dañados, 54 planteles tras lluvias en SLP

La temporada de lluvias dejó afectaciones en 54 planteles educativos de San Luis Potosí, de los cuales al menos 5 continuarán enfrentando problemas de inundaciones debido a que están construidos por debajo del nivel de calle, informó la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

Explicó que en estos planteles, el problema está relacionado con el drenaje y las obras municipales, por lo que su reparación definitiva resulta compleja. “Es cuestión de drenaje y de obras del municipio. Éstas se van a seguir montando desgraciadamente en la medida en que llueva. Y en el resto de las escuelas que se cayeron bardas, techos, esos ya estamos en el proceso para que el primer día de clases estén en condiciones”, declaró el funcionario.

Como ejemplo, Juan Carlos Torres Cedillo mencionó un kínder ubicado cerca de la Presidencia Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, donde se utiliza un cárcamo para desalojar el agua cada vez que llueve y evitar que el plantel se inunde.

“Esa es alguna solución que nos dieron en este kínder. Y bueno, algunos otros son situaciones complejas porque la construcción que se dio en otros tiempos no fue adecuada, se hizo bajo nivel y desgraciadamente se van a inundar cada que llueva”, detalló.

Torres Cedillo añadió que, además del preescolar en Soledad, existen otros dos planteles con la misma problemática en la zona metropolitana, así como uno en Ciudad Valles y otro en el municipio de Aquismón.