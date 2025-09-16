Debe mantenerse alianza Morena-Verde-PT en SLP

Rumbo a las justa electoral de 2027, la alianza oficialista de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) debe mantenerse unida en San Luis Potosí para conseguir triunfos electorales sólidos, reconoció el diputado federal Gabino Morales Mendoza.

De acuerdo a lo anterior, el legislador advirtió que si Morena en San Luis Potosí compite en solitario puede tener un alto costo político, haciendo énfasis en un caso del proceso electoral anterior, cuando la dirigente estatal morenista, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, perdió la contienda por el Senado de la República al participar de manera independiente, y no con el Verde ni el PT.

“Ya ven lo que pasó cuando vamos solos. Rita perdió el Senado. Hay que ver qué es lo mejor para el movimiento”, señaló. A pesar de los discursos de algunos actores políticos locales de la Cuarta Transformación quienes proponen ir sin alianzas, Morales insistió en que la experiencia demuestra lo contrario.

Sumado a ello, subrayó la relevancia de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” para consolidar en la entidad potosina avances del movimiento proyectado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, destacando que tanto el PVEM como el PT han aportado estructuras y votos permitiendo a Morena posicionarse como fuerza mayoritaria en el estado.

“Yo creo que ir juntos es lo ideal; Verde, Morena y el Partido del Trabajo. Eso sería lo mejor en lo local, pero hay que esperar a que se definan que nuestras dirigencias estatales y nacionales puedan determinarlo”, añadió.

Su posicionamiento coincide con las discusiones internas que los partidos aliados mantienen sobre si repetirán la formula de coalición en los municipios y distritos locales, o si cada fuerza política competirá por separado en los comicios del próximo año.