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Operan los Bomberos con déficit permanente

No les alcanza con lo que aportan las autoridades cada mes

Por Rolando Morales

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Operan los Bomberos con déficit permanente
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      El H. Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí enfrenta cada mes un déficit debido a que las aportaciones que recibe de las autoridades no alcanzan para cubrir sus gastos de operación, señaló el comandante Adolfo Benavente Duque, quien indicó que la corporación mantiene una situación de liquidez que complica su funcionamiento.

      Gastos operativos y aportaciones oficiales

      Explicó que las aportaciones fijas de las autoridades se encuentran entre un millón 800 mil y un millón 900 mil pesos, mientras que los gastos operativos oscilan entre 2.4 y 2.6 millones de pesos mensuales, por lo que existe una diferencia constante que debe cubrirse mediante otras fuentes de recursos.

      Benavente Duque detalló que entre los principales gastos se encuentran los sueldos y salarios de los bomberos, así como la alimentación del personal durante sus jornadas, además del combustible y las refacciones necesarias para mantener en funcionamiento las unidades. A esto se suma el incremento en los precios de distintos insumos, mientras que las aportaciones se mantienen sin cambios.

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      Estrategias para cubrir el déficit

      Ante este escenario, señaló que el Patronato trabaja en la búsqueda de recursos adicionales y ya prepara la colecta escolar que se realizará durante octubre y noviembre. También indicó que se mantienen gestiones con las autoridades para analizar la posibilidad de incrementar sus aportaciones para el próximo año.

      Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos ha recurrido a acuerdos con sus proveedores para mantener la operación pese al déficit, ya que algunos pagos se realizan hasta el mes siguiente. Benavente Duque reconoció que esta dinámica permite sostener las actividades de la corporación, aunque cada mes persiste la diferencia entre los recursos disponibles y las necesidades de operación.

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