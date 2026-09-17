Persiste olor a gas en Plaza de Armas; descarta CEPC algún riesgo
Benavente Duque ordenó el despliegue de bomberos para identificar el origen en la red de drenaje
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La Plaza de Armas amaneció otra vez con olor a gas. El comandante del cuerpo de bomberos Adolfo Benavente Duque ordenó el despliegue de elementos del cuerpo de auxilio para investigar el origen y al mismo tiempo para intervenir.
Explicó que todavía para este jueves a las 10 de la mañana se desconoce el origen preciso del ingreso del gas butano a la red de drenaje pero se percibe el olor en la zona de la Secretaría de Finanzas, en la Plaza de Armas y alrededores.
Informó que las investigaciones iniciaron desde que ocurrió el primer reporte justo a la hora del desarrollo del desfile conmemorativo del 216 aniversario del grito y el inicio de la guerra de independencia.
Lo que se conoce hasta ahora es que hay presencia de un olor fuerte a mercaptano, el aroma característico agregado al gas butano para que se perciba su presencia.
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Descartan riesgo de explosividad
La titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Nadia Ochoa Limón, descartó un alto grado de explosividad en el gas acumulado en el drenaje a los alrededores del Palacio de Gobierno y la Plaza de Armas.
En entrevista con Pulso al Aire, la funcionaria estatal dijo que fue necesario investigar durante 3 horas la red de drenaje a los alrededores, pero aseguró que únicamente fue necesario colocar un líquido desodorante en la red para que disminuyera el olor característico del gas butano.
Aseguró que no hay detección de causales de la llegada del gas a la red subterránea, o por lo menos en ninguno de los locales comerciales.
Aseguró que el tiempo de respuesta de Protección Civil y Bomberos se dio en menos de 10 minutos, con independencia de que permanecieron horas realizando la investigación.
Vierten gas butano al drenaje del Centro
PC investiga el origen
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