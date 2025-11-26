Dejan a medias obra del colector El Saucito: vecinos

Habitantes de la zona norte de la capital denunciaron que las obras de rehabilitación del colector sanitario del Saucito, ubicadas sobre la avenida Mezquital, permanecen detenidas desde hace casi cinco meses, pese a que Interapas inició los trabajos el pasado 25 de junio de 2025.

De acuerdo con los testimonios ciudadanos, las cuadrillas comenzaron a intervenir dos hundimientos ubicados frente al número 2193 de Mezquital, a un costado de la Primaria 20 de Noviembre. Sin embargo, tras unos días de actividad, los trabajos fueron abandonados y desde entonces no se ha visto personal del organismo operador.

Los vecinos aseguran que, además de los dos hundimientos iniciales, siguen apareciendo nuevas fracturas y deformaciones en todo el trazo del colector, lo que genera un riesgo constante para los vehículos que circulan por esta vialidad de doble sentido. Los habitantes mencionan que en varias ocasiones han presenciado maniobras peligrosas de unidades pesadas que deben esquivar los hundimientos, lo que podría provocar un accidente mayor.

A lo largo de Mezquital, desde la primaria hasta las calles Cometa, Júpiter y Plan de Ayutla, se observan zonas hundidas, tramos parchados de manera emergente y otras reparaciones inconclusas.

Otro punto crítico es la falta de tapas de alcantarilla, principalmente en el cruce de Júpiter y Mezquital, donde los vecinos colocaron señalética y rejas improvisadas para evitar accidentes. No obstante, la señalización ya fue retirada o destruida, y el riesgo permanece.

La primera tapa reportada, ubicada metros atrás, cerca de la calle Cometa, fue denunciada desde septiembre pasado.

De acuerdo con los habitantes, ya se han registrado accidentes, incluyendo el caso de una persona en motocicleta que cayó al no ver la apertura, pues no había ningún tipo de advertencia.

Los vecinos aseguran que han realizado múltiples reportes tanto a Interapas como al municipio, pero no han recibido respuesta.