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Al alza, delitos violentos contra mujeres: SNSP

Las lesiones dolosas, culposas y feminicidios aumentaron en julio; la violencia familiar se redujo

Por Jaime Hernández

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Al alza, delitos violentos contra mujeres: SNSP
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      Pese a que el delito de género de mayor incidencia en el estado, la violencia familiar, presentó una reducción, en el total de delitos acumulados hasta julio de este año, se presentó un incremento anual, impulsado por un alza en los delitos violentos contra mujeres, de acuerdo a las cifras presentadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

      Según el reporte correspondiente al séptimo mes del año, en San Luis Potosí, los delitos de género sumaron siete mil 726 denuncias, 66 más que las que se reportaron hasta julio de 2025.

      De los 13 delitos que enlista el reporte, la mayoría, siete, presentaron incrementos. En cinco categorías, se redujo la incidencia y en un caso, no se presentaron casos.

      La categoría delictiva que más creció fue el de lesiones dolosas, que pasó de mil 097 a mil 270, un alza de 15.7 por ciento.

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      El feminicidio se duplicó, de dos a cuatro víctimas, mientras que las lesiones culposas crecieron de 128 a 135 casos, un alza de 5.4 por ciento.

      En materia de delitos violentos, la única categoría que bajó fue la de los homicidios dolosos, que se redujeron de 32 a 30.

      Otros delitos que se incrementaron estuvieron la corrupción de menores, que se disparó de 4 a 15 casos, la extorsión, que aumentó de 32 a 39 denuncias y la trata, que tuvo un alza de 4 a 7 casos.

      La violencia familiar, el delito de género de mayor incidencia en el estado, se redujo entre este y el año anterior, pasando de cinco mil 695 a cinco mil 923 denuncias, una baja de 42 casos.

      La categoría criminal que no presentó movimientos fue el de delitos de género, pues no se presentaron denuncias.

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