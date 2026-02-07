Demanda la IP coordinación en seguridad

La inseguridad pública es uno de los grandes pendientes que no ha resuelto la coordinación entre municipios, de tal manera que actos de extorsión y otros hechos delictivos por lo general son resueltos por la instancia estatal sin cooperación municipal ni de la Guardia Nacional, advirtió el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Matehuala Juan Carlos Salazar Viesca.

En entrevista, el representante patronal indicó que en esa zona de la entidad persisten puntos rojos para poner atención en los casos de acciones delictivas,

De hecho, dijo que hasta hoy solo hay actividad de la Guardia Civil porque ha desmantelado células delictivas que extorsionan a empresarios e incluso se ha involucrado en áreas tan inseguras como Cedral, en cuyos límites fue hallado hace tiempo un campo de entrenamiento, pero no se cuenta con el apoyo de las alcaldías del Altiplano.

Salazar Viesca explicó que hace falta un papel más decisivo de la Guardia Nacional y de las alcaldías de Cedral, Vanegas, Catorce, Matehuala y Villa de Guadalupe, por ejemplo, de manera que las condiciones mejoren.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que hay acciones coordinadas que han arrojado resultados, pero "los municipios, sus alcaldes y sus cuerpos de seguridad no se están vinculando" y en ese aspecto está tomando más acción la Guardia Civil del Estado.

Añadió que el problema se ha agudizado en Matehuala, no porque sea el municipio más inseguro sino porque es más grande, lo que se considera más impactante.

Sin embargo, consideró sintomático el caso de Cedral, un municipio que enfrenta un alza exponencial de la inseguridad.