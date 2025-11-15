logo pulso
Denuncian grave riesgo por socavón en la Providencia

Ni el Ayto. ni Interapas han iniciado trabajos de rehabilitación, señalan vecinos

Por Rolando Morales

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Denuncian grave riesgo por socavón en la Providencia

A pesar de que el área afectada en un inicio fue acordonada por Protección Civil Municipal, habitantes de la colonia Providencia aseguran que ni el Ayuntamiento ni Interapas han iniciado trabajos de rehabilitación para atender el socavón que surgió en la calle Alemania y que continúa representando un riesgo para la zona.

Los vecinos relataron que el hundimiento comenzó a presentar filtraciones de aguas negras, mismas que incluso se están mezclando con el agua limpia que circula por las tuberías, situación que consideran alarmante por las posibles consecuencias sanitarias y estructurales que podría desatar si no se actúa con prontitud.

De acuerdo con los colonos, el desperfecto obligó a cerrar completamente el flujo vehicular sobre la calle, lo que ha generado complicaciones en la vida diaria de quienes residen allí, especialmente en lo relacionado con el estacionamiento, ya que muchos han tenido que desplazarse a calles aledañas para dejar sus autos.

La preocupación vecinal aumentó luego de que el socavón creciera de manera repentina, hecho que atribuyen al paso de una pipa por la zona, ya que el peso de la unidad habría provocado que el terreno cediera aún más, agravando también la fuga de aguas residuales.

Protección Civil informó que la problemática está identificada y que se encuentra bajo evaluación para determinar el nivel de daño y las obras requeridas, sin embargo, los habitantes señalan que, hasta ahora, no han observado maquinaria, personal ni acciones concretas que indiquen el inicio de la reparación.

