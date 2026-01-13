Denuncian invasión de 10 h en el camino a Maravillas

Ciudadanos denunciaron un presunto caso de apropiación de un predio en el Camino a Maravillas por parte de ciudadanos que derribaron cercas, crearon sus propios accesos y comenzaron a desmontar. Los responsables dijeron tener escrituras expedidas por un notario de la capital.

Luz Elena Corripio denunció en entrevista que grupos de personavs entraron el jueves a la superficie y avisaron que ocuparían de manera inicial 10 hectáreas, en las que comenzaron a utilizar maquinaria pesada para retirar vegetación. También dejaron en el predio a un velador.

Los trabajadores de la construcción que fueron señalados como invasores, mostraron un acta notariada que les habrían elaborado con claves expedidas por la Dirección de Catastro Municipal de la capital, aproximadamente en 2017. No exhibieron, sin embargo, alguna orden judicial.

Habitantes de la zona explicaron que los presuntos invasores retiraron alambres de púas, cerraron el acceso a la familia que ha hecho uso de él y comenzaron a desmontar desde el jueves, en una franja amplia de terreno ubicada en el costado sur del templo de Schoenstatt, predio que a través de la historia ha utilizado la familia Corripio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La denunciante agregó que los responsables también reclaman parte del terreno del templo y una granja que ha utilizado por décadas un particular.

Los afectados presentaron una denuncia penal por allanamiento y por los destrozos causados en la vegetación.

La franja del predio es paralela al trazo del camino que conduce del anillo periférico norte (cruce de la Avenida del Sauce) a la comunidad de Maravillas. Los afectados consideraron la acción como un ingreso ilegal y denunciaron presuntas irregularidades en documentos de propiedad.