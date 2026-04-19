Denuncian que no hay agua en Cd. Satélite

En el complejo habitacional de Ciudad Satélite, ahora perteneciente a Villa de Pozos, sus habitantes sufren la escasez del líquido potable y sospechan que el agua del pozo que debería abastecer a ese sector se la están llevando a otro lado. La gente ya busca organizarse para protestar.

Mencionaron que, desde el lunes de la semana que recién concluyó, el servicio de bombeo del pozo ubicado en la Avenida del Parque hacia los hogares quedó suspendido por fallas electromecánicas, aunque algunas versiones de los residentes apuntan también a daños en las instalaciones por parte de ladrones.

La Comisión Estatal del Agua (CEA), instancia responsable del abasto en Ciudad Satélite, informó a las y los vecinos que habría suspensiones del bombeo entre 7:00 de la noche y 7:00 de la mañana para proceder con las reparaciones y que para las 9:00 de la mañana del viernes pasado, el bombeo quedaría listo, lo cual, aparentemente, no ocurrió.

Algunos habitantes indicaron que las fallas del pozo y del sistema de rebombeo son recurrentes y consideraron que los problemas seguirán a menos que las y los afectados se manifiesten pero directamente frente a la casa del funcionario o funcionarios responsables del mal servicio de abasto de agua.

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