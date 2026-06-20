logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SÍ SE PUDO!

Fotogalería

¡SÍ SE PUDO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Países Bajos avanza sin problemas sobre Suecia

El encuentro celebrado en Houston dejó a los suecos con tres puntos en el torneo

Por El Universal

Junio 20, 2026 01:07 p.m.
A
Países Bajos avanza sin problemas sobre Suecia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La selección de Países Bajos derrotó este sábado 20 de junio de 2026 a su similar de Suecia por marcador de 5-1.

      Detalles del partido en Houston

      Este partido representó el segundo cotejo para cada representativo en esta Copa del Mundo del 2026.

      Ante un repleto estadio de Houston, en los Estados Unidos, "La Naranja Mecánica" buscaba adueñarse de las acciones al comenzar este duelo ante los suecos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Brian Bobbey, apenas al minuto 5 ya tenía su primer tanto del cotejo y con ello la ventaja para los Países Bajos.

      Al minuto 17, una vez más Bobbey marcó su doblete en el partido y puso el 2-0 momentáneo.

      Dominio y goles de Países Bajos

      Para la segunda parte, al 47', Cody Gakpo aumentó la ventaja de la escuadra naranja y ya era una goleada de 3-0.

      El juego dinámico y ofensivo de Países Bajos dominó y al Gakpo otra vez apareció y clavó el cuarto para los holandeses.

      Suecia descontó con un contraataque al 58', Elanga dejó el tanto de la honra para Suecia, que no respondió como en su primer partido donde golea a Túnez.

      Casi al terminar el encuentro, al minuto 89', Crysencio Summerville sentenció el juego y puso el 5-1 final.

      Con este resultado Países Bajos sumó cuatro puntos, Suecia se quedó con tres.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Países Bajos avanza sin problemas sobre Suecia
      Países Bajos avanza sin problemas sobre Suecia

      Países Bajos avanza sin problemas sobre Suecia

      SLP

      El Universal

      El encuentro celebrado en Houston dejó a los suecos con tres puntos en el torneo

      FIFA anuncia al pato Merlín como embajador oficial
      FIFA anuncia al pato Merlín como embajador oficial

      FIFA anuncia al pato Merlín como embajador oficial

      SLP

      El Universal

      La FIFA invitó a Merlín y su familia al FIFA Fan Fest y lo nombró embajador oficial.

      San Luis será sede del Nacional de Off-Road
      San Luis será sede del Nacional de Off-Road

      San Luis será sede del Nacional de Off-Road

      SLP

      Romario Ventura

      Marruecos triunfa con dificultad
      Marruecos triunfa con dificultad

      Marruecos triunfa con dificultad

      SLP

      AP