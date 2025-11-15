Desarrollo Urbano de V. de Pozos, un caos: constructores

Constructores de Villa de Pozos denunciaron retrasos de hasta cuatro o cinco meses en la gestión de trámites ante la Dirección de Desarrollo Urbano, señalando presunto favoritismo hacia grandes empresas, falta de personal capacitado y un ambiente administrativo considerado “caótico”.

De acuerdo con un desarrollador que pidió mantener el anonimato, los procedimientos continúan paralizados. Esta situación se atribuye a la poca operatividad del director de Desarrollo Urbano, Jorge Gerardo Mejía Reyes, y la subdirectora de la dependencia, Laura Pachicano, quienes no ofrecen soluciones concretas.

Los afectados aseguraron que la atención a los trámites es limitada y que el personal encargado es insuficiente y carece de la capacidad para la carga de trabajo que representa el municipio de reciente creación, lo que mantiene un esquema que “entorpece los trámites” y dificulta el acceso a constructoras pequeñas y medianas.

“A las empresas grandes sí les dan citas, pero a nosotros nos atrasan todo. Los trámites continúan tardando entre cuatro y cinco meses, pese a que la ley establece un máximo de 20 días hábiles para su resolución”, expuso.

Señaló, además, que el área jurídica carece de preparación suficiente para agilizar procesos. Uno de los ejemplos mencionados es el caso de un funcionario de quien afirman realiza observaciones innecesarias a documentos notariales o solicita modificaciones sin justificar, lo que prolonga aún más los tiempos.

Los denunciantes aseguraron que estos comportamientos generan una percepción de favoritismo hacia ciertos desarrolladores y mantienen trabados proyectos que afectan la actividad económica de la zona.

Además de los trámites detenidos, los constructores señalaron retrasos en obras de urbanización como la avenida Eje 128 y la vialidad Jocoyota, vías que conectan con zonas de reciente crecimiento habitacional. Aunque estas obras podrían corresponder a la Dirección de Obras Públicas y no a Desarrollo Urbano, piden que se revise el origen del retraso.