SLP

Descarta Torres S. conflicto de interés

Por Rubén Pacheco

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Descarta Torres S. conflicto de interés

No existe un pretendido conflicto de interés por el hecho de que Berenice de la Rosa Reynoso, integrante del Órgano de Administración Judicial sea esposa de Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización  Superior del Estado (IFSE), incluso tal señalamiento podría caer en un tema de género. 

Así lo refirió J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, quien adujo que partiendo de la primicia de que el nombramiento de De la Rosa Reynoso no fue responsabilidad de Lecourtois López, no puede considerarse tal supuesto.

“¿Y el titular del Instituto de Fiscalización la nombró? (…) son los Poderes ¿no? Y los Poderes son autónomos. Uno lo propone el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo que sí habría, es que al señalar que es esposa de otro funcionario, ¡aguas! porque ahí sí podría caber algún tema de género”, supuso.

Torres Sánchez expresó que la circunstancia de estar civilmente casada con otro funcionario no le prohíbe desempeñar dicho cargo público, y “más si no tuvo nada que ver en el nombramiento”, remarcó.

El órgano lo integran Berenice de la Rosa Reynoso, designada por el Poder Legislativo; Francisco Ramos Silva, designado por parte del Poder Ejecutivo; y José Alfredo Salazar Hernández, designado por el Poder Judicial.

