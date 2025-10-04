Desempleo repuntó en agosto en SLP

Pese a tomar un respiro en julio, el desempleo en San Luis Potosí volvió a subir en agosto, registrando el segundo peor incremento de la documentación, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el reporte mensual más reciente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de desempleo en San Luisfue de 3.8 por ciento.

En junio, el indicador era prácticamente el mismo, de 3.9 por ciento, pero en julio, disminuyó a 2.5 por ciento.

Sin embargo, el respiro para el empleo en San Luis duró poco, ya que en el octavo mes del año, se registró un alza de 1.3 por ciento.

Con este porcentaje, San Luis registró la segunda mayor alza de la desocupación entre los estados, sólo detrás de Puebla, que subió 1.6 por ciento. Chihuahua, el tercer mayor afectado, elevó en uno por ciento su población sin trabajo.

La entidad potosina también apareció entre los estados con los mayores niveles de desempleo en el octavo mes. Tabasco lidera la lista, con 4.52% de la población económicamente activa; Coahuila es segundo, con 4.33%; Ciudad de México y Estado de México, en ambos con cuatro por ciento y San Luis Potosì, en cuarto sitio, con 3.8 por ciento.

En total, el número de desocupados al cierre del mes pasado ascendió a un millón 797 mil, de los cuales los cinco estados mencionados previamente concentraron casi 46% del total, es decir, alrededor de 824 mil trabajadores.

Como consecuencia de la debilidad del mercado laboral en México, el mes pasado la tasa de desempleo llegó a 2.93% de la población económicamente activa, su nivel más alto en los últimos 12 meses. En ese sentido, San Luis superó el indicador nacional.