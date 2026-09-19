Camión de personal atropella a discapacitado

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El conductor de un camión de transporte de personal no cedió el paso a un hombre con discapacidad, originando el atropellamiento sobre avenida Constitución y Manuel José Othón, frente a la Alameda; la persona resultó lesionada y fue trasladada al hospital para su atención médica.

Elementos de Policía Vial adscritos a la Jefatura de Hechos de Tránsito Terrestre, atendieron el reporte de un atropellamiento registrado la mañana de este viernes en la avenida Constitución, en el lado poniente de la Alameda, donde un camión de transporte no cedió el paso a un discapacitado en silla de ruedas, originando el atropellamiento.

Del hecho, se brindó el traslado al hospital a la persona atropellada en tanto el conductor de la unidad fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

El percance se registró la mañana de este viernes, cuando el conductor de la unidad tipo Ómnibus color blanco, presuntamente no cedió el paso a la persona en silla de ruedas que en ese momento cruzaba la zona de rodamiento, generándose el atropellamiento.

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Enseguida, paramédicos del agrupamiento Tritón de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana brindaron los primeros auxilios y el posterior traslado de la persona lesionada al hospital de Soledad de Graciano Sánchez para su atención médica.

En tanto, oficiales de la Jefatura de Hechos de tránsito levantaron el reporte del siniestro vial y trasladaron al conductor de la unidad ante la Fiscalía General del Estado a fin de que se determine su situación legal.