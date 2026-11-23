¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aunque el Partido Verde se dice aliado de la Cuarta Transformación (4T), en San Luis Potosí el DIF estatal del Gobernador Ricardo Gallardo y Ruth González pagó en los últimos tres años 22 millones de pesos en publicidad oficial al portal Latinus de Carlos Loret de Mola, vinculado con el clan del priista Roberto Madrazo y conocido por su postura adversa a los gobiernos morenistas.

Ruth González, a quien Gallardo impulsa como su sucesora, tuvo el cargo de Presidenta Honoraria del DIF estatal hasta 2024. Ahora es dirigido por Virginia Zúñiga Maldonado, suplente de González en el Senado de la República.

La Unidad de Datos de SinEmbargo.mx ubicó en la Plataforma Nacional de Transparencia los reportes de egresos de dicho Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y en específico el monto de los cheques para la razón social BCG Limited Consulting, detrás de Latinus.

En 2024, el DIF de San Luis Potosí pagó a Latinus 3 millones 480 mil pesos. En 2025, 13 millones 920 mil pesos, y en 2026, hasta mediados de año, 4 millones 640 mil pesos para promocionar sus campañas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La información disponible en la PNT muestra que, entre enero y junio de este año, el DIF de San Luis Potosí había acumulado egresos por 418 millones de pesos, y en cuanto a publicidad oficial sólo se ubicaron los 4.6 millones para Latinus, sin algún otro pago a medios.

Con Gallardo al frente del Gobierno de San Luis Potosí aumentó el presupuesto del DIF estatal, al pasar de 857 millones en 2021 a un promedio de mil 500 millones anuales.

La cifra más alta se observó en 2023, al alcanzar 2 mil 260 millones, justo cuando Ruth González comenzó a despuntar como posible candidata Verde para el Senado. En 2026, al DIF le asignaron un presupuesto de mil 184 millones.

LEA TAMBIÉN Dan millones a Badabun para promover a Gallardo y Ruth El PVEM y el Gobierno de Nuevo León concentran la mayor parte de los recursos entregados a ese medio

Tere, Maru y Samuel también dan dinero a Latinus

La Unidad de Datos de SinEmbargo solicitó al Gobierno panista de Teresa Jiménez en Aguascalientes copia simple de todos los contratos de publicidad oficial que registrara con las razones sociales vinculadas con Latinus.

En su respuesta del 26 de octubre, la Secretaría de Administración de Aguascalientes negó tener algún documento en ese sentido:

Pero luego, al hacer una consulta con el buscador de la Plataforma Nacional de Transparencia, sí se ubicó un contrato, firmado en mayo pasado a favor de BCG Limited Consulting, por 2 millones 600 mil pesos para "servicio de difusión y promoción de obras". Mismo monto que le había otorgado en otro contrato en 2025.

Antes reportamos que el Gobierno panista de María Eugenia Campos también ha firmado contratos de publicidad oficial con Latinus por al menos 21.7 millones de pesos.

Para confirmar la totalidad de contratos o actualizaciones, también se envió una solicitud de información a la Coordinación de Comunicación del Gobierno de Chihuahua, pero en lugar de poner a disposición los documentos vía Internet, pidió consultar la información en sus oficinas en Chihuahua.

Sobre el Gobierno de Samuel García en Nuevo León, en tanto, en la PNT se ubicó que contrataron a Latinus en ocasiones desde 2021, con un pago de al menos 5 millones de pesos. Aunque en un par de contratos no se describe el monto total de pago, se indica que esto dependerá de la cantidad de materiales elaborados.

En el contrato de 2022, por ejemplo, se refiere que Latinus elaborará notas informativas para el Gobierno de Nuevo León, para publicarlas en su portal, con un costo cada una de 290 mil pesos.

Las notas, se detalla, estarán basadas en información "relevante" para el cliente. "El cual puede proporcionar información base para la publicación, la cual pueden ser boletines informativos, notas de prensa, comunicados", fotos, etc.

A partir de eso, según el contrato, Latinus elaboraría notas con una longitud de entre mil y 2 mil 500 caracteres, siguiendo sus criterios editoriales, y reservándose el derecho de publicar o no el material.