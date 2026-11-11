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Vía Alterna al Eje 140 sigue sin asfalto a semanas de la entrega prevista

La Seduvop proyectó terminar en diciembre los cinco kilómetros de ampliación

Por Pulso Online

Noviembre 11, 2026 11:55 a.m.
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Vía Alterna al Eje 140

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      La ampliación de la Vía Alterna Sur entre los ejes 122 y 140 de la Zona Industrial sigue en la etapa de preparación del terreno para pavimentar. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que en el tramo se construye el drenaje pluvial y se compacta el suelo para colocar las capas que sostendrán el pavimento.

      El titular de la dependencia, Jorge Grimaldo Limón, estimó el 28 de octubre que la obra quedaría terminada a finales de diciembre de 2026. El tramo tendrá unos cinco kilómetros y dos carriles por sentido. En el reporte más reciente, la Seduvop no informó qué porcentaje de la obra está terminado ni cuándo se abrirá a la circulación. 

      La cifra de inversión también cambió entre reportes. En septiembre, la Seduvop informó que la segunda etapa representaba 140 millones de pesos. En octubre, Grimaldo habló de una inversión aproximada de 150 millones. La actualización sobre los trabajos no aclara a qué se debe la diferencia. 

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      La primera etapa abrió en 2025

      El Gobierno estatal inauguró la Vía Alterna el 29 de agosto de 2025, con una intervención de 8.6 kilómetros que incluyó un puente vehicular y la rehabilitación de la prolongación de la avenida Salk. Entonces, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reportó una inversión acumulada de poco más de 700 millones de pesos y planteó que la vialidad reduciría en 35 por ciento el tránsito hacia la Zona Industrial por la carretera 57. 

      Días después de la inauguración, un recorrido de Pulso encontró trabajos pendientes y poco tránsito en la nueva vía, mientras la carretera 57 seguía saturada en horas pico. El reporte actual de la Seduvop se concentra en la construcción y no aporta aforos para medir cuánto tráfico ha absorbido la vía desde que abrió.

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      El 10 de noviembre, Gallardo propuso extender la conexión desde el Eje 140 hasta la carretera 37 y la autopista 80 para abrir otra ruta hacia los parques industriales. Ese tramo adicional sigue como propuesta y el Gobierno estatal aún no ha informado su presupuesto ni su calendario. 

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