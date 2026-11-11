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Denuncia "Huellitas" falta de apoyo en Soledad

Organizaciones civiles buscan diálogo con alcalde Juan Manuel Navarro sin respuesta

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 11, 2026 11:53 a.m.
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Denuncia Huellitas falta de apoyo en Soledad
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      A casi dos años de su existencia, el refugio "Huellitas" de Soledad permanece sin recibir animales rescatados, pese a que cuenta con la infraestructura para hacerlo.

      El espacio únicamente realiza jornadas de esterilización, mientras las asociaciones protectoras unidas continúan atendiendo casos de abandono y maltrato animal sin respaldo económico del Ayuntamiento, denunciaron representantes de organizaciones civiles.

      Señalan que han buscado reunirse con el alcalde Juan Manuel Navarro para establecer acuerdos de colaboración, pero sus solicitudes no han tenido respuesta.

      El problema, dicen, no se limita a la falta de atención de las denuncias, sino también a la ausencia de recursos y personal para hacerse cargo de los animales rescatados. Explicaron que, cuando las autoridades municipales intervienen en estos casos, solicitan a las asociaciones que reciban a los animales porque no tienen espacios para trasladarlos.

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      Cuestionaron que el espacio no esté destinado a recibir animales en condiciones vulnerables, mientras las organizaciones civiles absorben los gastos y el trabajo de rescate sin que las autoridades aporten recursos.

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