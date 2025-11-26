Difieren la audiencia en caso Rich

Por segunda ocasión se difiere la audiencia intermedia con los tres detenidos vinculados al caso de la muerte de dos jóvenes y las heridas permanentes a otros 12, derivadas del accidente ocurrido el 7 de junio de 2024 en el antro Rich. La defensa de los detenidos promovió una recusación y pretende que para el primero de diciembre, el juez penal que lleva la causa sea sustituido. Lo acusan de diversas irregularidades.

En la etapa de alegatos de apertura, el juez insistió en sostener a los defensores públicos nombrados luego del incidente de la etapa anterior de los alegatos de apertura, aunque se encontraban en el lugar defensores de dos de los detenidos, quienes no pudieron interactuar para generar su estrategia de defensa.

Acto seguido, los abogados privados anunciaron el recurso de recusación, por considerar que el juez incurrió en una irregularidad al negar el acceso a los defensores privados.

En el mismo proceso, el juez impuso una multa al asesor jurídico de Francisco N., por considerar que incurrió en una falta injustificada, y también le designó un defensor de oficio.

Como parte de la audiencia que no pasó de los alegatos de apertura, el juez fijó una fecha nueva para continuar con la audiencia intermedia.

De esta manera, se prolonga el calvario que vive en tanto los tres detenidos como los familiares de las víctimas, porque es fecha que la etapa de investigación complementaria que será discutida en la audiencia intermedia, todavía no está puesta sobre la mesa.