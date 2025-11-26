logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Difieren la audiencia en caso Rich

Por Martín Rodríguez

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Difieren la audiencia en caso Rich

Por segunda ocasión se difiere la audiencia intermedia con los tres detenidos vinculados al caso de la muerte de dos jóvenes y las heridas permanentes a otros 12, derivadas del accidente ocurrido el 7 de junio de 2024 en el antro Rich. La defensa de los detenidos promovió una recusación y pretende que para el primero de diciembre, el juez penal que lleva la causa sea sustituido. Lo acusan de diversas irregularidades.

En la etapa de alegatos de apertura, el juez insistió en sostener a los defensores públicos nombrados luego del incidente de la etapa anterior de los alegatos de apertura, aunque se encontraban en el lugar defensores de dos de los detenidos, quienes no pudieron interactuar para generar su estrategia de defensa. 

Acto seguido, los abogados privados anunciaron el recurso de recusación, por considerar que el juez incurrió en una irregularidad al negar el acceso a los defensores privados. 

En el mismo proceso, el juez impuso una multa al asesor jurídico de Francisco N., por considerar que incurrió en una falta injustificada, y también le designó un defensor de oficio. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Como parte de la audiencia que no pasó de los alegatos de apertura, el juez fijó una fecha nueva para continuar con la audiencia intermedia.

De esta manera, se prolonga el calvario que vive en tanto los tres detenidos como los familiares de las víctimas, porque es fecha que la etapa de investigación complementaria que será discutida en la audiencia intermedia, todavía no está puesta sobre la mesa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Justifica regidora Urbina voto contra presupuesto
Justifica regidora Urbina voto contra presupuesto

Justifica regidora Urbina voto contra presupuesto

SLP

Rolando Morales

Sostiene que hay incrementos en costo de predial que afectarán a 250 mil viviendas

Investigan difusión de video de detenido
Investigan difusión de video de detenido

Investigan difusión de video de detenido

SLP

Ana Paula Vázquez

Aparece “confesión” de uno de los presuntos asesinos del estudiante de la UASLP

Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García
Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García

Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García

SLP

Leonel Mora

Niega que ella y su compañera Gabriela López, estén siendo excluidas por bancada morenista

Recorte a Salud será de 53%: SS
Recorte a Salud será de 53%: SS

Recorte a Salud será de 53%: SS

SLP

Ana Paula Vázquez

La federación absorbió el manejo de los hospitales y centros de salud: Gómez Ordaz