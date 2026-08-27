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"Dirigencias nacionales definen las coaliciones"

Morena afirmó que no formará una coalición local con el PVEM

Por Rubén Pacheco

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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"Dirigencias nacionales definen las coaliciones"
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      La decisión de concretar coaliciones en las entidades federativas no dependerá de las dirigencias estatales, sino de las presidencias nacionales, consideró el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

      Dijo lo anterior luego de que Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, dirigente estatal de Morena, afirmó que no formará una coalición local con el PVEM para disputar la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos de San Luis Potosí.

      El mandatario estatal señaló que las cúpulas nacionales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), serán las encargadas de tomar la última decisión que se replicará en los estados.

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