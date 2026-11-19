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El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, prevé destinar alrededor de 50 millones de pesos al pago de aguinaldos de aproximadamente mil 600 trabajadores municipales, prestación que comenzará a cubrirse durante la primera quincena de diciembre, informó el tesorero municipal, José Guadalupe Pérez Zúñiga.

Subrayó que ya se realizan las proyecciones financieras para cumplir con los compromisos de fin de año y explicó que el monto podría ser similar al del año pasado, aunque todavía no se cuenta con una cifra definitiva, pues dependerá de los ajustes presupuestales correspondientes.

Detalló que, como en ejercicios anteriores, se contempla entregar 50 días de aguinaldo en diciembre y los 35 días restantes durante la primera quincena de enero.

Precisó que entre los beneficiarios se encuentra personal de base, sindicalizado, por honorarios y trabajadores de Seguridad Pública. Añadió que la Tesorería mantiene conversaciones con el sindicato para revisar los compromisos relacionados con esta prestación.

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Aseguró que el municipio prevé cerrar 2026 sin contratar créditos bancarios ni recurrir a financiamiento externo. Indicó que, aunque noviembre y diciembre representan gastos adicionales por las actividades del Día de Muertos y las festividades navideñas, estos desembolsos están contemplados dentro del presupuesto anual programado.