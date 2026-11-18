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El Ayuntamiento de Soledad informó que desde hace varias semanas dejó de utilizar el sitio de disposición final de residuos El Zapote, por lo que ninguna de sus unidades recolectoras ni los prestadores particulares autorizados por el municipio depositan actualmente basura en ese lugar.

El Ayuntamiento informó que estás medidas forman parte para atender la situación del sitio y garantizar que los residuos generados en el municipio tengan una disposición adecuada.

Asimismo, precisó que el servicio de recolección en las colonias continúa operando y que se mantienen los trabajos para asegurar alternativas en instalaciones autorizadas.

En este contexto, un Juzgado Federal otorgó un plazo de 48 horas al Ayuntamiento y a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) para informar y acreditar las medidas relacionadas con El Zapote, luego de declarar fundado el incidente promovido por los quejosos por presunto incumplimiento de la suspensión definitiva.

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El Gobierno Municipal señaló que, hasta el momento de emitir su posicionamiento, no había recibido la notificación formal del nuevo requerimiento judicial.

Una vez que esto ocurra, atenderá las disposiciones dentro de los plazos establecidos y presentará la documentación correspondiente para acreditar las acciones realizadas.

Entre las medidas judiciales se contempla impedir el ingreso de nuevos residuos al sitio mientras no cuente con autorización de impacto ambiental vigente, habilitar un espacio alternativo y presentar un programa calendarizado para el retiro progresivo de desechos, remediación y clausura.

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Por su parte, la SEGAM deberá acreditar el monitoreo del acuífero mediante un laboratorio certificado y la PROFEPA mantener la clausura y verificar los sellos de seguridad.